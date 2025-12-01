ZEROBASEONE驚喜延長「完全體活動」至明年3月！全員齊心為ZEROSE續約2個月

由選秀節目《Boys Planet》誕生的「第五代代表男團」ZEROBASEONE（ZB1），確定將與粉絲們共度更多時光！所屬公司WAKEONE於今（1日）正式宣佈，ZEROBASEONE全體9名成員已一致同意延長活動期限2個月，將原定明年1月10日的活動結束日，延後至 明年3月。

團魂爆發：為報答粉絲厚愛全員點頭

ZEROBASEONE原本是為期2年6個月的限定企劃團體。 WAKEONE透過官方聲明指出，這次延長活動的決定，是所有成員為了回報ZEROSE（官方粉絲名）始終如一的愛，以及對團隊的深厚情感而齊心達成的協議。



公司表示：「為了將與全球粉絲們一起度過的時間更有意義地延續，我們決定延長活動，」並透露：「為了將這份感謝的心意透過音樂和舞台傳達，成員們正同心協力籌備安可演唱會和發行新專輯。」



6連百萬銷量神話！明年行程大公開

ZEROBASEONE自出道以來人氣勢不可擋，已連續6張專輯都創下百萬銷量紀錄，強大的票房號召力也在最近的2025世界巡演《HERE&NOW》中獲得印證。在上月底舉辦的年度盛事2025 MAMA AWARDS頒獎典禮上，ZEROBASEONE亦憑藉強大全球人氣斬獲「WORLDWIDE KCONERS' CHOICE」和「Fans' Choice 男子 TOP 10」兩大獎項。



根據最新協議，ZEROBASEONE在明年3月前除了將繼續以完整體活動外，還將舉行2025世界巡演《HERE&NOW》安可演唱會，並有新作品發行計劃。 雖然目前官方尚未透露3月之後的安排，但這2個月的延長已讓全球粉絲興奮不已！



