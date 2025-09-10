IU突襲上架《Bye, Summer》！零宣傳驚喜發歌「這就是寵粉！」

「國民歌手」IU在炎炎夏季結束之際，帶來了一份驚喜禮物！

10日清晨，IU無預警上架全新單曲《Bye, Summer》，完全沒有任何事前預告或宣傳，讓粉絲一早就驚呼「被偶像寵到了！」這是一首抒情搖滾樂，融合細膩的歌聲與清爽的樂隊編曲，聽起來就像夏末徐徐吹來的涼風，格外療癒。同時公開的的歌詞版MV則透過少男少女在夏日累積回憶，最後在季節終點告別的故事，帶出滿滿青春感。



其實這首歌早在IU去年舉辦首度世界巡迴演唱會《HEREH》時就已經曝光。當時她在9月首爾安可場驚喜自彈自唱，並介紹這首歌是「想獻給和自己一起度過炎熱夏天的粉絲們」的作品。演出當天還發生巧合小插曲：歌曲開始時下著雨，唱到尾聲時雨停了，宛如一場精心設計的浪漫舞台，讓現場觀眾難忘不已。演唱會上的《Bye, Summer》片段後來登上YouTube熱搜，不少粉絲敲碗希望能正式發行，如今終於實現願望。



IU近期也行程滿檔，不僅在舞台上持續活動，13、14日還將在首爾奧林匹克公園KSPO DOME舉辦粉絲見面會「Bye, Summer」。另外，她也同時投入MBC新戲《21世紀大君夫人》的拍攝，橫跨歌壇與戲劇圈，展現「全能女神」的魅力。

