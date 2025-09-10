Viu原創韓劇《我的青春》首播獲好評！宋仲基＆千瑀嬉時隔15年重逢，南多凜＆全昭映化學反應超強！

Viu原創韓劇《我的青春》由宋仲基、千玗嬉（千瑀嬉）主演，講述支撐彼此人生最黑暗時期的初戀，時隔15年後重逢，再次描繪花漾年華的故事。這部已在上週首播，大家有沒有開始追劇了呢？

劇中，宋仲基飾演蒙著神祕面紗的小說家「陳武榮」，也是童星出身的花藝師「鮮于海」，小小的年紀就學會「大人」的世界，青少年時期（南多凜 飾）獨自扶養妹妹、大部分時間都在爲生計而掙扎。千玗嬉飾演迫於現實、只追求成功 FEEL 娛樂的組長兼演員經紀人「成濟妍」，為了實現目標，她找到鮮于海並打破他的平靜。



前兩集以現在＆高中時期交錯敘事，既是彼此的「光」又是「初戀」的鮮于海和成濟妍時隔15年的重逢，兩人一見面就認得出對方，表情真的藏不住！成濟妍還看到鮮于海手上還戴著她送的手鍊，一開始還真的假裝不認識對方 XD 但...之後他們也因各種原因持續見面。

第2集兩人的關係有了新的進展，成濟妍喝醉後，鮮于海揹著她走公車站！成濟妍：「現在是怎樣？我在動耶！為什麼？我被人揹著嗎？」還對鮮于海「告白」說：「我好像有那麼一次想見你，也有點想知道你後來過得怎麼樣。」聽她這麼說後，鮮于海表示很想知道她有沒有成為大學生、我們還能不能見面！這個進度...讓人期待這周的劇情發展啊！



高中時期則是鮮于海在人生最黑暗時期裡，遇到耀眼的成濟妍。但因為現實考量，鮮于海拒絕她的告白，最終成濟妍也落下狠話：「你以後不要裝作自己認識我！」南多凜和全昭映青澀的化學反應，也讓觀眾們充滿心動。



僅播出兩集就獲得好評，觀眾們紛紛表示：「雖然很平靜但是很有意思 ㅠㅠ」、「少年角色部分真的很好」、「是我喜歡的類型」、「高中CP好好嗑」、「從現在到高中時期過場好順暢」、「好喜歡這種風格，角色也都很可愛」、「南多凜演得好好」、「看完第2集又回去看第1集了」等等

製作組還透露：「第3、4集中，鮮于海向『初戀』成濟妍前進的步伐將正式開始，他決定不再推遲心意。」鮮于海和成濟妍之間會發生什麼樣的變化？他們的再會羅曼史也讓人期待！Viu原創韓劇《我的青春》逢星期五晚在Viu上架，香港觀眾記得說收看喔！



