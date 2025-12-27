《請回答》申沅昊曾是劉在錫《空空噠》副PD！PD是《我的出走日記》金錫允，是挖掘劉在錫的貴人

《請回答1988 10周年》上周已開播，意外曝光了《請回答1988》原導演申沅昊「生疏綜藝」現況。但你知道嗎？劉在錫不時聊到的過往節目《空空噠》，副PD就是申沅昊，主PD還是《我的出走日記》金錫允（又譯金鉐潤）！

先回顧上周《請回答1988 10周年》內容，申沅昊PD一開始就坦言是第一次主持人物Quiz，對於翻人物牌還不是很熟悉，原來他上一次製作綜藝節目已是15年前拍《男人的資格》！嚴格來說，他替執導的電視劇《機智醫生生活》所製作的《機智的露營生活》也是綜藝節目，只不過比較偏向實境節目，玩遊戲環節還是找來羅PD幫忙的。果不其然，申沅昊PD相當不熟練，頻頻被柳俊烈抓到Bug XDDD！



說到申PD的經歷，他是韓國演藝圈罕見綜藝製作人轉型電視劇導演的例子，且非常成功，在電視劇圈導出名作《請回答》（2012～2016）與《機智生活》（2017～）系列之前，他製作過兩檔經典綜藝《不朽的名曲》（2007～2009）與《男人的資格》（2009～2011），都是節目的開播製作人，更早還當過《恐怖的空空噠》副PD。



更妙的是，《恐怖的空空噠》主PD是金錫允，金錫允就是執導過《耀眼》、《Law School》與《我的出走日記》等等的電視劇導演，更是電影、電視劇雙棲！兩人也共同執導過情境喜劇《老小姐日記》。金錫允和申PD兩人，正是綜藝轉型戲劇導演的兩大最佳範例，金錫允更被視為挖掘「大神」劉在錫的重要人物！



劉在錫曾在《劉QUIZ ON THE BLOCK》回顧自己出道30年重要時刻，表示金允錫是自己很感謝的人，當初是他讓自己主持《自由宣言今天星期六》（1998～2001）其中一個單元時，戴上蚱蜢頭套有了特別標誌，觀眾始注意到劉在錫，劉在錫也一炮而紅。

劉在錫後來還有個代表作，即《恐怖的空空噠》，他一直以來在《Running Man》等節目玩遊戲時仍有「遊戲恐慌症」，這恐慌至少從《恐怖的空空噠》就開始了。到現在，劉在錫在各大節目和來賓交流時，仍不時會提到《恐怖的空空噠》，他相當惋惜《恐怖的空空噠》很熱門，但僅播了9個月，也總會帶點自豪地提到《恐怖的空空噠》主副PD是金錫允和申沅昊。



