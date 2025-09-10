甜度爆表！《機智醫生生活》「冬日花園」申鉉彬&柳演錫久違合體，網友：光看照片就心跳加速

「冬日花園」CP 粉絲注意啦！柳演錫最近在自己的 YouTube 頻道上與申鉉彬合體，帶來了一場暖心又充滿回憶的特別相遇。

前幾日柳演錫透過社群公開多張合照，並附上「#週末延錫劇#申鉉彬 #電影臉」等標籤。 照片中，兩人一同錄製YouTube節目《柳演錫的週末延錫劇》，氛圍輕鬆愉快，申鉉彬則是為了宣傳將於11日上映的新片《臉》而特別登場。



最讓粉絲心動的，是柳演錫竟把臉靠在申鉉彬的手上，擺出小狗般的可愛模樣，再配上 V 字手勢，萌度爆表。 兩人互動自然親密，瞬間把人拉回 2021 年熱播劇《機智醫生生活》裡「安政源 × 張冬天」的浪漫氛圍。



當年的「冬日花園」戀愛線圈粉無數，如今兩位演員再度同框，果然引來網友一片激動留言：「冬日花園真的回來了！」、「好舒服的氛圍」、「太配了吧」、「這就是我的 Winter Garden！」（政源的韓語姓名發音與庭院、花園同音）、「不需要多說話就能讓人心動」。



此外，柳演錫的新電影新片《無可奈何》也將於本月與觀眾見面，而申鉉彬主演的電影《臉》則將在11日正式上映。 看來不只戲裡，戲外兩人也依舊默契滿滿，難怪粉絲們都大呼「心動值滿分」！

