金裕貞新劇《親愛的X》海報被抓包神似蘇有朋電影！劇組認了急道歉：馬上停用！

「國民妹妹」金裕貞主演的新劇《親愛的X》還沒開播就先掀起爭議！

日前劇組推出首輪宣傳海報，卻被眼尖網友發現設計手法與2017年上映的中國電影、蘇有朋執導的《嫌疑人X的獻身》海報極度雷同，立刻引來「抄襲疑雲」。 對此，劇組也緊急出面承認並公開致歉。

《親愛的X》製作單位9日透過韓媒表示：「我們事後才發現，啟動海報與特定參考資料過於相似，已經立刻停止使用，未來也不會再採用。」同時也向觀眾鞠躬道歉：「由於未能嚴格把關，造成大家困擾，我們深感抱歉，之後會加強檢視流程，避免同樣狀況重演。」



惹出爭議的海報以純白底色為主，正中央切割、撕裂出「X」的字樣，並以鮮紅字體寫上英文片名「Dear X」，僅露出一隻眼睛，看似簡約。 再看《嫌疑人X的獻身》，除了紙張撕裂程度、眼睛裸露的範圍之外，設計風格高度相似。由於《親愛的X》並非翻拍作品，因此民眾們認為這已超出致敬範圍，而是抄襲，使得討論度再度升高。



《親愛的X》劇情描述頂級女演員白雅珍（金裕貞 飾），在華麗外表下隱藏殘酷本性，為了往上爬不惜踐踏他人，宛如墮落天使般的故事。 金永大則飾演為了守護她而甘願身陷地獄的尹俊瑞，兩人交織出一段黑暗又絕望的愛情。 該劇已確定將於11月6日正式上線。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞