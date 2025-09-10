甜度爆表！《机智医生生活》「冬日花园」申铉彬&柳演锡久违合体，网友：光看照片就心跳加速

「冬日花园」CP 粉丝注意啦！柳演锡最近在自己的 YouTube 频道上与申铉彬合体，带来了一场暖心又充满回忆的特别相遇。

前几日柳演锡透过社群公开多张合照，并附上「#周末延锡剧#申铉彬 #电影脸」等标签。 照片中，两人一同录制YouTube节目《柳演锡的周末延锡剧》，氛围轻松愉快，申铉彬则是为了宣传将於11日上映的新片《脸》而特别登场。



最让粉丝心动的，是柳演锡竟把脸靠在申铉彬的手上，摆出小狗般的可爱模样，再配上 V 字手势，萌度爆表。 两人互动自然亲密，瞬间把人拉回 2021 年热播剧《机智医生生活》里「安政源 × 张冬天」的浪漫氛围。



当年的「冬日花园」恋爱线圈粉无数，如今两位演员再度同框，果然引来网友一片激动留言：「冬日花园真的回来了！」、「好舒服的氛围」、「太配了吧」、「这就是我的 Winter Garden！」（政源的韩语姓名发音与庭院、花园同音）、「不需要多说话就能让人心动」。



此外，柳演锡的新电影新片《无可奈何》也将於本月与观众见面，而申铉彬主演的电影《脸》则将在11日正式上映。 看来不只戏里，戏外两人也依旧默契满满，难怪粉丝们都大呼「心动值满分」！

