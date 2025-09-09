【韩网热门】《模范计程车3》再添日本演员，《噬亡村》笠松将加盟！韩网：本土演员都没戏拍

韩国人气电视剧《模范计程车》第三季即将回归，而日本演员笠松将（Kasamatsu Sho）确定加盟，将首次出演韩剧，引发期待。

据韩媒《SPOTV NEWS》9日报导，笠松将已确定出演SBS新剧《模范计程车3》。 该剧延续第一、二季的成功，由李帝勋领衔主演，并携手金义圣、表艺珍、张赫鎭、裴侑蓝等「彩虹运输」成员，再次集结出击。 新一季的故事将扩展至海外，规模更为庞大，甚至邀请到日本国民级演员竹中直人参与，并计划在日本进行海外拍摄。



笠松将被视为《模范计程车3》的「王牌秘招」。 作为日本新生代实力派演员，他将通过这部作品展现强烈的表演魅力。此外，《模范计程车3》此前已经官宣邀请了日本演技派竹中直人加盟。

韩国网友评论：

1. 为什么日本人这么爱往韩剧里插一脚啊

2. 感觉就是没什么存在感还硬要蹭

3. 到底为什么啊，明明也没什么（对日本演员的）需求

4. 韩国演员都在喊没作品演，却一直给日本演员让位置

5. 不过这位练习韩语真的很努力，既然有这样的努力，外国演员也能出演吧

6. 日本顶流？ 谁啊？ 还什么新星ᄏᄏᄏᄏᄏ 别再来了啦

7. 他是演反派吗

8. 他很努力用韩语解释，那种热情的话出演也行吧

9. 以前都是韩国人去演日本人角色，现在变成日本演员演ᄏᄏ

10. 韩国是没有演员了吗，为什么这样啊真的

11. 好吧，我不看了

12. 演员们都说没戏拍了，为什么一直用日本人？

13. 最近韩剧真的很多日本演员啊，为什么不给韩国新人或舞台剧演员机会？ 是收了日本资金吗

14. 用韩国演员吧，就算韩语讲得好也不想看日本演员

15. 《模范计程车》特别出演怎么这么多

16. 还以为是柳俊烈

17. 但我几天前第一次看他讲韩语的影片，真的很流利，这样程度应该是对韩国有一定感情吧。 一直留言说「干嘛来」是不是太过分了...

18. 啊，是演《噬亡村》那个啊，他演技很好...

19. 柳俊烈日本版ᄏᄏ

20. 对外国人这样随便评论长相真的很扯ᄏᄏᄏ

21. 听说只要上韩剧身价就会翻倍ᄏᄏᄏᄏᄏ

22. 有必要吗~~~~？ 为什么我要看演技差、发音也怪的日本人？ 是有投资进来吗？ 韩国演员演技明明更好

23. 如果要找人来，干脆找大帅哥吧，已经有演技派柳俊烈了ᅲᅲ

24. 又开始充满日本味了，果然电视台不只一个是亲日的

PS：以下为笠松将说韩语的影片：



우리 그이 젠지짓 하고 있는 와중에

카사마츠 한국말 욀캐잘함? pic.twitter.com/HoDIeX14mv — voyi (@voyior) September 6, 2025



原文： https://theqoo.net/square/3906517607

