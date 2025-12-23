《模範的士3》李帝勳「女團出道」全紀錄！「舞台直拍+樓梯間照片」曝光，還有可愛度爆表「Ending妖精」！

還有什麼是金道奇辦不到的？ 在最新兩集《模範計程車3》中，李帝勳飾演的金道奇為了撕開K-POP產業的黑暗面，不僅化身熱血經紀人，更親自上陣完成「女團出道舞台」！這段充滿多巴胺的名場面不僅讓觀眾笑瘋，更助攻收視率暴衝至 15.4%，稱霸週六所有迷你冠軍劇。

劇中，「Yellow Star娛樂」代表姜茱莉（張娜拉 飾）壓榨練習生的惡性逐漸曝光。彩排當天，新女團 Elements成員智安在登台前夕昏倒，出道之路面臨腰斬。 關鍵時刻，化身經紀人的道奇為了守護這群孩子的夢想，果斷宣布：「我替她上！」

隨後，道奇憑藉過往觀察練習時的記憶，完美記住舞步與走位，展現了絲滑又充滿力度的舞姿。最絕的是，演出結束後他還對著鏡頭擺出「結尾妖精」的pose，遊刃有餘的偶像風範令人驚艷。



李帝勳經紀公司昨日也加碼公開拍攝花絮，他真的為這個舞台付出許多努力！大學時期曾是舞蹈社成員的李勳帝，雖然跳過「Girl's Hip Hop」，但挑戰纖細輕盈的女團舞卻是人生頭一遭。面對大量扭動骨盆的動作，李帝勳一邊練習一邊崩潰笑場，感慨哀求：「我的骨盆好像不見了！去哪裡了！好痛啊！」





雖然嘴上說沒信心，但正式開拍時，劇組請來《人氣歌謠》專業團隊助陣，李帝勳不僅精準跟上節拍，連結尾的「Ending妖精」也完美呈現，贏得現場一片掌聲。



除了舞台直拍，李帝勳還與Elements成員們合照，並在後台樓梯間留下偶像同款紀念照，完全複製 K-POP 偶像的活動紀錄行程，細節感拉滿。





網友紛紛讚嘆：「好像出現了比『王道吉』更厲害的角色！」「漂亮的臉龐搭配發達的肌肉，反差感絕了！」「這是Elements門面成員的vlog吧？」「今年演技大賞的祝賀舞台，就交給他了！」





▽李帝勳的「女團出道」舞台直拍從影片8分38秒開始，非常推薦大家來一起欣賞！



