【多圖】《超人回來了》秋小愛近況公開！與媽媽矢野志保一起參加首爾時裝周，「逆天長腿」吸引視線！

秋成勳和矢野志保的女兒秋小愛（14歲）暴風成長的近況備受關注，完美遺傳模特兒媽媽的基因啊！

本月6日，在首爾東大門設計廣場（DDP）舉行的《2026 S/S首爾時裝週》，秋小愛與媽媽矢野志保一起參加了活動。秋小愛與身高173公分的矢野志保相差無幾，令人讚歎不已。而秋小愛身穿白色蕾絲連身裙，綁著公主頭展現清純可愛的魅力，吸引大眾的視線。



照片一公開，也讓網友紛紛直呼：「哇～太漂亮了」、「臉沒變，只是身體長高了」、「簡直就是模特兒身形」、「這是天生的吧..小愛要當模特兒了」、「是爲了當模特兒而生的啊」等等。特別是當天矢野志保突然出現在 T 台上，展示依然如故的頂級模特兒氣場，看到這一切的秋小愛掩飾不住驚訝和感嘆，並表示：「看到媽媽很激動。」



矢野志保在1994年作爲廣告模特兒出道，作爲代表日本的頂級模特兒活躍在舞台上。她在2009年與秋成勳結婚，在2011年生下女兒秋小愛，2013年一起出演《超人回來了》受到大眾的喜愛。最近在ENA綜藝《我孩子的私生活》也公開秋小愛的成長期，她夢想著像媽媽一樣成爲模特兒，並參加了選秀



