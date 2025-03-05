《超人回來了》秋小愛和「12年青梅竹馬」Yuto一起拍畫報！14歲就170公分，秋小愛的腿長吸引大家視線

ENA綜藝《我孩子的私生活》是一檔觀察孩子們第一次挑戰過程的觀察型綜藝，節目在經過重新整頓後，終於要在3月23日回歸。

公開的最新預告中，有秋小愛和佑都（Yuto）的畫報拍攝現場，12年知己之間夢幻般的默契，猶如一部青春電影。兩人之間微妙的氛圍，讓人好奇這次見面會有什麼樣的心故事。秋小愛和佑都是青梅竹馬，小時候在《超人回來了》可愛的互動，受到許多觀眾的喜愛，那時候他們還說過要在17歲的時候結婚 XD



今日（5）ENA 官方 SNS 也公開兩人一起拍攝的畫報，以學校教室爲拍攝背景，清新的外貌讓人心動不已。秋小愛在《我孩子的私生活》曾展現過酷似爸爸秋成勳的踢拳實力，這次畫報中則展示酷似媽媽矢野志保的模特造型，170公分的身高＋反轉魅力吸引大家的視線。



畫報一公開也在韓網引發熱烈討論，韓網友：「看看小愛的超高個子」、「腿真的好長啊」、「真的是模特啊！瑟瑟發抖」、「看來都吸收了爸爸媽媽的優點」、「看看 Yuto 完全帥氣」、「哇 ～畫報好可愛、好漂亮啊」、「真的長大了好多」、「不僅身材高挑，臉蛋也和媽媽年輕時一模一樣」、「可能是因爲模特的遺傳基因吧！從骨架開始就與眾不同」、「小愛和 Yuto 長大好多」等等。



格鬥技選手秋成勳在2009年與日本模特出身的矢野志保結婚，2011年生下秋小愛。2013年秋成勳帶著她出演《超人回來了》，當時只有2歲的秋小愛可愛的魅力，擄獲無數觀眾的心。

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