殷志源的愛妻宣言：我絕對不會提出自己的意見，全部都聽老婆的！

歌手殷志源在《做家務的男人們2》中公開了自己的新婚房以及家務計畫，並發表了寵妻宣言，引發關注。

9月6日播出的 KBS 2TV《做家務的男人們2》中，首次公開了李玟雨與未婚妻、女兒一起迎接同居生活的場景。

當天，李玟雨在未婚妻與6歲女兒入境韓國、準備開始韓國生活的前一天，向父母宣布同居計畫。母親對於突如其來的消息感到憤怒。

主持人白智榮詢問即將再婚的殷志源關於新婚房的計畫，殷志源回答：「就是我現在住的房子。」當白智榮問到「有沒有為未婚妻準備什麼禮物？」時，殷志源幽默地回答：「就是我本人。」引發現場笑聲。



另外，白智榮也好奇「有沒有換過什麼生活用品？」殷志源表示會在生活中慢慢更換，並說：「我絕對不會提出自己的意見。因為我性格上只要換一樣，就會想全部都換，這樣一來就會變成以我為主，所以我乾脆放棄，全部聽她的。」展現出對未婚妻的體貼。



殷志源於今年六月中旬宣佈再婚消息，準新娘是小9歲的造型師，官方表示：「殷志源最近拍攝婚紗照，今年將與親朋好友安靜地舉行婚禮，希望大家用溫暖的視線關注。」



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞