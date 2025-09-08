《颱風商社》開播日確定了！最新海報，李俊昊太帥捨不得眨眼：「那個年代，我們未曾被折斷的青春」

人氣演員李俊昊將於下個月回歸小螢幕，展現他作為貿易公司社長「姜颱風」的全新面貌，海報一公開引發萬眾期待～。

tvN 全新週末劇《颱風商社》官方於8日表示：「首播日期確定為10月11日。」

韓劇《颱風商社》以1997年IMF時代（亞洲金融風暴）為背景，講述在黯淡的時代裡，仍努力守住自己位置的人們的故事，此次李俊昊是與在《柏青哥》和《照明商店》中，表現突出的金敏荷合作。





劇情從初出茅廬的上班族「姜颱風」（李俊昊 飾）成為一家岌岌可危的貿易公司社長開始。他原本出身富裕家庭，過著自由自在的生活。但隨著IMF的衝擊，他的人生面臨巨大的變化，逐漸從只顧自己的青年，成長為為公司與員工奮鬥的領導者。



劇組也同步公開了李俊昊的海報。他以復古的橋式髮型亮相，挑染造型恰到好處，身體探出車窗外，以冷酷的眼神直視鏡頭，展現他新角色的魅力。海報上方的標語寫著：「那個年代，我們未曾被折斷的青春」，引發觀眾對姜颱風如何帶領公司成長的好奇心。



劇組相關人士表示：「姜颱風將傳遞在激烈的時代精神與充滿希望的熱情，並帶來溫暖的安慰與勇氣，敬請大家一同見證他的生存記。」而《颱風商社》將於10月11日晚間9點20分首播。

▼劇本閱讀（台詞排練）影片公開：



