【多图】《超人回来了》秋小爱近况公开！与妈妈矢野志保一起参加首尔时装周，「逆天长腿」吸引视线！

秋成勋和矢野志保的女儿秋小爱（14岁）暴风成长的近况备受关注，完美遗传模特儿妈妈的基因啊！

本月6日，在首尔东大门设计广场（DDP）举行的《2026 S/S首尔时装周》，秋小爱与妈妈矢野志保一起参加了活动。秋小爱与身高173公分的矢野志保相差无几，令人赞叹不已。而秋小爱身穿白色蕾丝连身裙，绑著公主头展现清纯可爱的魅力，吸引大众的视线。



照片一公开，也让网友纷纷直呼：「哇～太漂亮了」、「脸没变，只是身体长高了」、「简直就是模特儿身形」、「这是天生的吧..小爱要当模特儿了」、「是爲了当模特儿而生的啊」等等。特别是当天矢野志保突然出现在 T 台上，展示依然如故的顶级模特儿气场，看到这一切的秋小爱掩饰不住惊讶和感叹，并表示：「看到妈妈很激动。」



矢野志保在1994年作爲广告模特儿出道，作爲代表日本的顶级模特儿活跃在舞台上。她在2009年与秋成勋结婚，在2011年生下女儿秋小爱，2013年一起出演《超人回来了》受到大众的喜爱。最近在ENA综艺《我孩子的私生活》也公开秋小爱的成长期，她梦想著像妈妈一样成爲模特儿，并参加了选秀



