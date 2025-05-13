GD和《超人回來了》秋小愛時隔8年重逢！從可愛小女孩 ⭢ 身高170公分小少女，粉絲：「時間過好快啊」

當年那個讓 G-Dragon 害羞遮臉的小女孩秋小愛，都長那麼大了啊～～

秋成勳的老婆矢野志保12日在 IG 上傳「時隔8年的重逢」的文字和照片。公開的照片中，是矢野志保、秋小愛一起去看 G-Dragon 日本東京巨蛋演唱會，三人時隔許久再次重逢，臉上都帶著明朗的微笑，而今年14歲的秋小愛身高不亞於母親矢野志保，吸引大家的視線。



G-Dragon 和秋小愛2015年曾在《超人回來了》中見過面，當時 G-Dragon 一到他們家裡，4歲的秋小愛秒變小粉絲，不時露出害羞的表情，兩人的互動超級可愛！這樣的他們時隔8年再次相遇，讓許多粉絲紛紛直呼：「長大了能再見到 GD 真是神奇」、「時間真的過好快啊」、「哇～小愛都長這麼大了」、「當年讓人羨慕的小女孩哈哈」等等。



另外， G-Dragon 本月10日至11日在東京巨蛋舉行《2025 WORLD TOUR [Übermensch]》演唱會，之後將到菲律賓布拉干、日本大阪、澳門、台灣台北、馬來西亞吉隆坡、印尼雅加達、香港等地開場。



而秋小愛最近在ENA綜藝《我孩子的私生活》展現明朗健康的魅力和更加成長的樣子。日前公開的畫報中，秋小愛展現過酷似爸爸秋成勳的踢拳實力，和酷似媽媽矢野志保的模特造型，170公分的身高＋反轉魅力，受到觀眾們的關注。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞