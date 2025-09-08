《台风商社》开播日确定了！最新海报，李俊昊太帅舍不得眨眼：「那个年代，我们未曾被折断的青春」

人气演员李俊昊将於下个月回归小萤幕，展现他作为贸易公司社长「姜台风」的全新面貌，海报一公开引发万众期待～。

tvN 全新周末剧《台风商社》官方於8日表示：「首播日期确定为10月11日。」

韩剧《台风商社》以1997年IMF时代（亚洲金融风暴）为背景，讲述在黯淡的时代里，仍努力守住自己位置的人们的故事，此次李俊昊是与在《柏青哥》和《照明商店》中，表现突出的金敏荷合作。





剧情从初出茅庐的上班族「姜台风」（李俊昊 饰）成为一家岌岌可危的贸易公司社长开始。他原本出身富裕家庭，过著自由自在的生活。但随著IMF的冲击，他的人生面临巨大的变化，逐渐从只顾自己的青年，成长为为公司与员工奋斗的领导者。



剧组也同步公开了李俊昊的海报。他以复古的桥式发型亮相，挑染造型恰到好处，身体探出车窗外，以冷酷的眼神直视镜头，展现他新角色的魅力。海报上方的标语写著：「那个年代，我们未曾被折断的青春」，引发观众对姜台风如何带领公司成长的好奇心。



剧组相关人士表示：「姜台风将传递在激烈的时代精神与充满希望的热情，并带来温暖的安慰与勇气，敬请大家一同见证他的生存记。」而《台风商社》将於10月11日晚间9点20分首播。

▼剧本阅读（台词排练）影片公开：



