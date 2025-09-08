繼李光洙、邊佑錫後，池睿恩也有望加入《劉在錫CAMP》！韓網反應兩極化：組合太老套 VS 不喜歡就別看

近日，據綜藝相關人士透露，池睿恩將作爲職員出演 Netflix 《劉在錫CAMP》。對此，Netflix 方面回應：「正在討論中，但尚未確定。」

《劉在錫CAMP》（유재석 캠프）是劉在錫出道34年後首次挑戰經營民宿的綜藝節目，他將成為親自迎接客人的主人。此前宣布李光洙、邊佑錫確定加入成為職員，讓許多人都相當期待。池睿恩是否會加入？也備受關注！



而池睿恩日前因健康問題從9月開始中斷活動，上月25日，經紀公司CP娛樂表示：「池睿恩將從今年9月開始照顧身體狀況，專心恢復健康。爲了讓她充分休息後回歸，我們會提供一切必要的支援。」

隨著池睿恩有望加入《劉在錫CAMP》的消息傳開，也在韓網引發兩極化討論，韓網友：「又來？就是《Running Man》第二彈啊...想看看新的組合」、「能預想到會拍出怎樣的畫面ㅠㅠ」、「那麼沒有人能邀請嗎」、「組合太老套了」、「爲什麼完全不同的綜藝卻做不出新穎的組合呢」、「期待新的人物來著」、「池睿恩真的很可愛，但是在綜藝裡很沒意思」、「不喜歡就別看了，池睿恩加油」、「都說太老套了，那麼到底希望和誰一起做呢」、「不喜歡就別看了，別因爲一個綜藝節目發瘋」、「和光洙互相爭吵的話會很搞笑的」、「劉在錫LINE令人厭煩」、「別再欺負女人了，瘋子們」、「經常看的組合都膩了」等等。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞