Super Junior始源&成龍保有多年友誼！SJ香港開唱成龍送花籃

Super Junior 20週年第十次巡迴演唱會《Super Show 10》5、6日來到香港，始源（崔始源）在後台曬出了成龍送上的花籃大秀多年友誼。

始源和成龍所送的花籃合照，上頭卡片可見成龍簡單寫了「Welcom to Hong Kong! Good Show！」歡迎Super Junior來到香港並祝福Super Junior《Super Show 10》順利。厲旭同樣也曬了花籃照。



回顧Super Junior和成龍的情誼，最早2009年成龍在北京鳥巢舉行的演唱會「成龍和他的朋友們」，即邀過當年以〈Sorry, Sorry〉爆紅亞洲的Super Junior，2013年成龍赴韓宣傳電影《十二生肖》時曾始源一同錄影《Running Man》，2015年兩人合作之電影《天將雄師》上映。



2022年始源甚至在擔任班底的實境綜藝‎《我家的熊孩子》上，當場打給成龍。由於成龍在韓國是非常受敬重的武打明星，同為班底的卓在勳、李尚敏、林元熙都驚訝不已。



