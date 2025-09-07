Super Junior始源&成龙保有多年友谊！SJ香港开唱成龙送花篮

Super Junior 20周年第十次巡回演唱会《Super Show 10》5、6日来到香港，始源（崔始源）在后台晒出了成龙送上的花篮大秀多年友谊。

始源和成龙所送的花篮合照，上头卡片可见成龙简单写了「Welcom to Hong Kong! Good Show！」欢迎Super Junior来到香港并祝福Super Junior《Super Show 10》顺利。厉旭同样也晒了花篮照。



回顾Super Junior和成龙的情谊，最早2009年成龙在北京鸟巢举行的演唱会「成龙和他的朋友们」，即邀过当年以〈Sorry, Sorry〉爆红亚洲的Super Junior，2013年成龙赴韩宣传电影《十二生肖》时曾始源一同录影《Running Man》，2015年两人合作之电影《天将雄师》上映。



2022年始源甚至在担任班底的实境综艺‎《我家的熊孩子》上，当场打给成龙。由於成龙在韩国是非常受敬重的武打明星，同为班底的卓在勋、李尚敏、林元熙都惊讶不已。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻