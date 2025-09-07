Super Junior始源&成龙保有多年友谊！SJ香港开唱成龙送花篮
Super Junior始源&成龙保有多年友谊！SJ香港开唱成龙送花篮

明星   2025年9月7日   星期日16:35   草莓  

（封面]图源：微博＠崔始源、始源IG@siwonchoi截图）

Super Junior 20周年第十次巡回演唱会《Super Show 10》5、6日来到香港，始源（崔始源）在后台晒出了成龙送上的花篮大秀多年友谊。

始源和成龙所送的花篮合照，上头卡片可见成龙简单写了「Welcom to Hong Kong! Good Show！」欢迎Super Junior来到香港并祝福Super Junior《Super Show 10》顺利。厉旭同样也晒了花篮照。
（图源：始源IG@siwonchoi截图）（图源：厉旭IG@ryeo9ook截图）

回顾Super Junior和成龙的情谊，最早2009年成龙在北京鸟巢举行的演唱会「成龙和他的朋友们」，即邀过当年以〈Sorry, Sorry〉爆红亚洲的Super Junior，2013年成龙赴韩宣传电影《十二生肖》时曾始源一同录影《Running Man》，2015年两人合作之电影《天将雄师》上映。

始源&成龙 2013年合照（图源：微博＠崔始源）

始源&成龙 2015合作电影《天将雄师》（图源：翻摄自TMBD）

2022年始源甚至在担任班底的实境综艺‎《我家的熊孩子》上，当场打给成龙。由於成龙在韩国是非常受敬重的武打明星，同为班底的卓在勋、李尚敏、林元熙都惊讶不已。
（图源：Viu@《我家的熊孩子 2022》截图）

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

