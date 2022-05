始源記得當選了,要幫哥哥們多多舉辦相親XDD

《我家的熊孩子》 自金俊昊上任班長以來,就有不少人蠢蠢欲動想篡位, EP.293眾人直接討論要彈劾,最新EP.294預告,成員們已開始分派系、各自擁護人選。

卓在勳、林元熙與李常敏擁護了年輕、帥氣,有資本又有人脈的崔始源。講到人脈,卓在勳問:「你跟成龍很熟吧?」崔始源就直接拿起電話打過去了!



「Hi, my brother. How are you?」成龍接起電話,始源馬上用中文回應:「大哥。」兩個人就開始用英文和中文交錯聊天,看得其他人相當驚訝,也更堅信要支持崔始源當下任班長。



不過事情好像沒那麼容易,因為熊孩子分了派系,預告中能看見有兩組人馬開會,而李常敏卻兩場都參加了?李常敏參加的另一場會議有他和金希澈、吳珉錫,不曉得那邊決議拉下金俊昊之外,是否也要推舉人選?



▼預告片



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

