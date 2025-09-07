韓國「家長10點上班制」明年上路：幼小學生家長縮工時不減薪！網熱議：誰來承擔工作空缺？

韓國光州市率先推出的「小學生家長10點上班制」，將從2026年起在全國擴大實施。 這意味著幼兒與小學生家長可以在不減薪的情況下，每天延後1小時上班，用於陪伴和照顧孩子。 該消息一出，立即引起網友熱烈討論。

此政策主要針對300人以下中小企業，政府會補助企業因工時縮短產生的損失，幫助員工兼顧家庭生活，同時減輕企業人力管理負擔，提升勞資雙方滿意度。

為實現全國推廣，李在明政府已將其納入「育兒期10點上班制」政策、列為國家項目，並於上月29日納入明年財政預算案。 政策適用範圍也從小學生擴展至幼兒，支援期最長可達1年，較光州市現行的2個月大幅延長。

光州市表示，該制度已被慶北、全州、水原等多個地方政府借鑑，成為推廣「工作與家庭兼顧文化」的先行示範。政策全國推行後，家長們將享受不減薪的彈性工時福利，並可能與政府推動的「每週4.5天工作制」形成互補效應，進一步提升工作生活品質。



這項政策立即引起熱議：「工作空缺誰來補... 剩下的人嗎？ 會增加人手嗎？」「不結婚的人都要替有孩子的人繳稅，現在連工作空缺都要承擔嗎？」「小學生家長給一小時？ 那麼中學生、高中生、大學生家長也要給一小時，照顧父母的人也要給一小時吧，大家都一樣辛苦」「孩子畢業後，沒上班的那一小時是不是應該補回來呢？」

整體來看，雖然「10點上班制」意在改善家長工作與家庭平衡，但網友普遍擔心制度落地後的工作分配、公平性與長期影響，意見分歧明顯。

