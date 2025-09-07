【韓網熱門】多虧了《Kpop 獵魔女團》，這尊雕塑才能重見天日！網友齊出招：不然放到清溪川

曾被稱為「世宗市陰間使者」、被民眾吐槽「太可怕了」的雕塑有望在被塵封6年後重見天日。

這座名為「我們愉快的旋律」的金屬雕塑，2014年設置於世宗市國稅廳大樓前，因其怪異笑容與造型被市民批評「太嚇人」，甚至被形容像「陰間使者」，最終遭到拆除並封存。

不過，隨著Netflix動畫電影《Kpop 獵魔女團》在全球爆紅，「陰間使者」意外翻紅，相關部門正考慮重新安置這座雕塑。 政府方面表示，已有民眾透過國民申訴平台要求恢復原貌，若形成社會共識，將進行再設置。 不過也強調，因為曾因負評而拆除，是否復活仍需謹慎。

韓國網友評論：

1. ᄏᄏᄏᄏᄏ ，但是晚上看的話真的會超嚇人吧

2. No more hiding, I'll be shining like I'm born to be

3. 看來沒扔啊 ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

4. 感覺... 很嘻哈呢

5. 復活他，go saja boys

6. 不會是saja boys的粉絲要求復活的吧ᄏᄏᄏᄏ

7. 超嘻哈的 現在又能重新看到呢

8. 這不是saja boys的編舞老師嘛

9. 人生真是無法預料啊

10. 啊，那樣的話就搬到國（立民）俗博（物館）去吧，人一靠近就噴水也不錯

11. 放在機場的話... 有點....

12. 沒扔掉的話總有用得著的時候嘛，極簡主義者們

13. 是不是該放《Your Idol》啊 ？ 雖然可能會變得更嚇人

14. saja boyz復活了啊ᄏᄏᄏ

15. 在地下二層保管中ᄏᄏ 簡直是《獵魔女團》的現實版啊ᄏᄏᄏᄏ

16. 臉不能稍微整一下形嗎？？ ㅋㅋㅋㅋ

17. 縫隙戰略（指抓住機會）

18. 要是帥的話就不會被拋棄了，有點心酸

19.陰間使者復活，ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ，陰間死者都沒死過

20. 沒想到陰間使者風潮會來啊ᄏᄏ

21. 立在清溪川吧，外國人不是很多嗎

22. 原來一直在地下停車場堅持著呢

原文：https://theqoo.net/square/3898328869

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞