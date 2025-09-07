ZEROBASEONE成韩彬模仿「减速带呻吟声」惹争议！本人亲自道歉，相关片段已删除

男团ZEROBASEONE成员成韩彬和Seok Matthew近日做客网路综艺《吃饭吧》，成韩彬再现了平时乘车经过减速丘时发出的怪声，本意是搞笑，却意外在韩网引起激烈讨论。

聊天过程中，Matthew表示：「韩彬哥一直都是很干净整洁的形象，但我们每次开车经过减速带时，他都会发出奇怪的声音。」成汉彬追问「什么声音？」时，Matthew笑著说「你还装不知道」。

随后成韩彬解释：「车子快速压过减速带的时候，屁股不是会痛吗？ 那时候我们之间就会用一个搞笑的梗，我会发出『嗯啊』的声音。」说完，他还模仿女性声音，发出带有呻吟意味的「嗯啊」。



MC和Matthew被成韩彬逗笑，要他再做一次，成韩彬不好意思地拒绝几次后表示：「既然都来这个节目了，那我就多做一次吧。」随即用类似女性的高音声线说出「Yummy（好吃）」，并笑称：「我已经放开了。」



성한빈 운전하면서 방지턱 넘을때마다

으읏..! 야미 웨잇웨잇웨잇 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

이러는게 제베원 밈이라는데 존나 웃기닿ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/mjgfehcYwM — 쪼렙 (@zzolevtwt) September 6, 2025

影片曝光后在网路上迅速扩散，引发两极反应。 部份网友批评：「这有什么好笑的」「让人不舒服」「是在性化女性吗？ 这能播吗？」「模仿成人片就是ZB1在玩的梗吗？」「竟然把这种东西当梗，太震惊了」「好恶心，太轻率了」。 但也有另一派网友表示：「只是为了搞笑，解读太过了」「成韩彬平时就经常夹著嗓子撒娇，而且这话题不是他主动提出的」「说『Yummy』只是为了配合吃饭这一节目主题」「觉得更亲切了」「不要什么事都挑毛病」。 目前相关片段已被删除。

随著争议扩大，成汉彬透过粉丝交流平台Bubble发文道歉，表示：「哎呀... 我在节目里真的太过了。 完全没有其他意思，只是太想要做出综艺表现吧。 如果有ZEROSE（粉丝名）因此感到不快，我真心向大家道歉，对不起。 好好练习说话技巧吧，成韩彬。」



另一方面，成韩彬所属的ZEROBASEONE近日发行首张正规专辑《NEVER SAY NEVER》，目前正以主打歌《ICONIK》积极展开活动。

