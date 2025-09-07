大前輩金甲洙入坑BTS Jin的故事：「見到本人後我成了粉絲ARMY，連付費會員都加入了！」

韓國戲劇圈的大前輩演員金甲洙，展現了對 BTS 防彈少年團的熱愛，更稱讚 Jin 私底下非常有教養。

金甲洙近期出演 YouTube 人氣網路節目《乾杯哥》（又譯心酸的哥哥、可憐的哥哥：申東燁），在節目中展現了「綜藝搞笑擔當」的一面，滔滔不絕地展開對話。久違亮相綜藝節目的他，一出場就開玩笑說：「我不太會喝酒，該怎麼辦呢？要不要假裝醉一下？」自然地炒熱了氣氛。

他透露了自己成為粉絲 ARMY 的契機。他說：「有次我一個人在餐廳吃飯，有一位中年女士先跟我打了招呼，同桌的年輕男生則主動走了過來介紹說『你好，我是BTS的Jin』，當時我想不起來BTS是什麼。」





金甲洙：「要是他說『防彈少年團』的話，我就能立刻知道了，當天吃飯時，我一直在想這件事，連自己怎麼把飯吃完的都記不清楚了，後來才反應過來他是防彈少年團的成員。」

後來才明白Jin是和媽媽一起吃飯，金甲洙就對Jin的媽媽說：「有這麼優秀的兒子，妳一定感到很驕傲吧。」然後還鼓勵了一旁的Jin，讓他繼續加油。



就因為這次相遇，金甲洙才成為了粉絲ARMY，在他的印象中，Jin 特別有禮貌，人品好、很有教養。一旁的主持人還補充道，金甲洙甚至付費加入了粉絲俱樂部的會員。金甲洙表示自己並不在意Jin知不知道此事，只想單純表達這份善意。這份默默的好意＆前輩的愛，也成為了粉絲之間的美談。

