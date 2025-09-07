大前辈金甲洙入坑BTS Jin的故事：「见到本人后我成了粉丝ARMY，连付费会员都加入了！」

韩国戏剧圈的大前辈演员金甲洙，展现了对 BTS 防弹少年团的热爱，更称赞 Jin 私底下非常有教养。

金甲洙近期出演 YouTube 人气网路节目《干杯哥》（又译心酸的哥哥、可怜的哥哥：申东烨），在节目中展现了「综艺搞笑担当」的一面，滔滔不绝地展开对话。久违亮相综艺节目的他，一出场就开玩笑说：「我不太会喝酒，该怎么办呢？要不要假装醉一下？」自然地炒热了气氛。

他透露了自己成为粉丝 ARMY 的契机。他说：「有次我一个人在餐厅吃饭，有一位中年女士先跟我打了招呼，同桌的年轻男生则主动走了过来介绍说『你好，我是BTS的Jin』，当时我想不起来BTS是什么。」





金甲洙：「要是他说『防弹少年团』的话，我就能立刻知道了，当天吃饭时，我一直在想这件事，连自己怎么把饭吃完的都记不清楚了，后来才反应过来他是防弹少年团的成员。」

后来才明白Jin是和妈妈一起吃饭，金甲洙就对Jin的妈妈说：「有这么优秀的儿子，你一定感到很骄傲吧。」然后还鼓励了一旁的Jin，让他继续加油。



就因为这次相遇，金甲洙才成为了粉丝ARMY，在他的印象中，Jin 特别有礼貌，人品好、很有教养。一旁的主持人还补充道，金甲洙甚至付费加入了粉丝俱乐部的会员。金甲洙表示自己并不在意Jin知不知道此事，只想单纯表达这份善意。这份默默的好意＆前辈的爱，也成为了粉丝之间的美谈。

