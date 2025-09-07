GOT7主唱榮宰亞洲巡演啟動 海外首站香港10月3日開唱

韓國男團GOT7主唱崔榮宰即將於10月展開海外個人亞洲巡演《2025 YOUNGJAE ASIA TOUR [Fermata]》，此次巡演是繼去年舉辦的《2024 ASIA TOUR ONCE IN A DREAM》之後時隔1年回歸的亞洲巡演，並於10月3日率先登陸香港，帶來這次巡演的海外首站演出！對香港的鳥寶寶（GOT7粉絲稱號）來說，這是一次無比珍貴的見面機會。

本次巡演與榮宰於7月發行、廣受粉絲喜愛的專輯〈Fermata〉同名，更添特別意義。榮宰將在演出中展現其深厚的音樂實力，預告不僅會演唱〈Fermata〉中的全新作品，還將呈現過去備受喜愛的多首經典歌曲，勢必將鳥寶寶的期待推向了最高潮，更將是鳥寶寶與榮宰迎接下一個樂章前的珍貴告別。

香港站作為這次海外巡演的起點，榮宰也將隨後前往台北及曼谷，與更多的亞洲粉絲見面。對於所有鳥寶寶來說，這不僅僅是一場演唱會，更是一場充滿愛意與回憶之旅。

值得一提的是，榮宰為了回饋鳥寶寶的支持，這次巡演準備了豐富的專屬福利。粉絲福利包括SOUNDCHECK、與榮宰進行一對一合照、20人一組的合照機會，還有HI-BYE互動等等，讓鳥寶寶都能感受到榮宰滿滿的溫暖與真心。

鳥寶寶們，準備好迎接榮宰溫暖的歌聲，與他一同在音樂中短暫停留了嗎？2025年10月3日，AXA安盛創夢館見，一起見證這場屬於榮宰與鳥寶寶的珍貴回憶！

榮宰將於2025年10月3日在AXA安盛創夢館舉行他的個人巡演香港站《2025 YOUNGJAE ASIA TOUR [Fermata] in Hong Kong》！票價由港幣$780元起，門票將於2025年9月9日（星期二）上午11點在KKTIX（https://kktix.com）及大麥（https://www.damai.cn）正式公開發售。

《2025 YOUNGJAE ASIA TOUR [Fermata] in Hong Kong》



日期：2025年10月3日（星期五）

時間：晚上8點整

地點：AXA 安盛創夢館，西沙GO PARK

票價：港幣HKD $1,580(VIP)/ HK$1,280/ HK$780

公開發售：2025年9月9日(星期二) 上午11時起

購票網站：KKTIX / 大麥

主辦單位：ECHO HK、UGO ENTERTAINMENT

巡演公司：GPVC

經紀公司：AndBut Company







粉絲福利詳情：

$1,580門票：SOUND CHECK（全體）、1：1合照（20名）、團體合照1：20（200名）、親筆簽名海報（70名）、親筆簽名即影即有（25名）、VIP掛牌（全體）、HI-BYE（全體）、小卡（全體）

$1,280門票：親筆簽名海報（25名）、親筆簽名即影即有（5名）、小卡（全體）

$780門票：親筆簽名海報（5名）、小卡（全體）

Lancy@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

