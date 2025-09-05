[有雷]《梦想成为律师的律师们》罪大恶极通缉犯是否有活下去的资格VS取人性命仍有免责的可能性（EP.9－10）

[有雷]法庭攻防战《梦想成为律师的律师们》不知不觉已经来到最终两集，透过许多案件的复杂度让大家看到不同面向的法律解读，其间也不忘投射到主要演员们所经历的情感上。上周的两个案件特别引人注目，更令人反思「旁观者不救」所带来的结果。

第9集先上演的是一位女医师，看见飞机上一位男性患者突然倒地，而上前去准备帮忙，看见这位患者的脸却让医师倒抽一口气。这位女医师曾经救治过一位急诊患者，是一位遭性侵的小女孩，而眼前的男子正是当年的犯人。服刑期间这位男子也曾因在狱中遭刺伤而被送往医院，女医师在当时也已经表达不愿意提供救治，这次在飞机上竟又遇见了这位坏家伙，让女医师在急救的时候有所迟疑，最终这位男性仍不幸逝世，於是家属对医师急救不力而提出告诉。



死者家属提出多年前遭刺伤时，就已听说该名女医师不愿救治的过往，直指女医师心怀恨意而拖延急救时间，导致死亡。女医师则表达无辜，即使心中认为此人没有活下去的资格，但当时仍尽到了急救的施行责任，透过许多病理资料的佐证，也发现了急救措施与该男子的死亡并无直接关联，而是该男子患有遗传性疾病导致突发性心肌梗塞症状。



最终该案也获得检察官不起诉，而其实该检察官也是曾负责该男子性侵案的同一人，女医师多年前不愿救治，所以无从得知该男子患有家族遗传疾病，但接手医治的同仁知道，却刻意没有告知该男子，让他没有机会预防自己的病情发作，每一位想要守护正义的人，似乎都用自己的方式进行了小小的复仇。



黑暗中，一名女子用钝器攻击女被害人，接著开车逃逸，在途中不甚撞倒一位行人，竟是刚刚的被害人，造成该女子因此送命。嫌犯被依杀人罪起诉后，指定由姜孝敏来为她辩护，但姜孝敏即使见到了被告，仍然想不起自己在哪里认识她的，但对方说了一句「我会变成今天这样，你也有责任」，让姜孝敏陷入沉思。



被告名为金英美，脸上带著大面积被菸烫伤的疤痕，曾遭到严重校园霸凌，并造成非常大的阴影伤害，原来她曾改名，本来是学霸的金素允，与校园中理事长的女儿崔素允同名，於是遭到理事长女儿严重霸凌并拍下影片。好巧不巧，当时姜孝敏的母亲曾开车行经校园附近，一位女学生从路边冲出来差点酿祸，透过这位女学生遗留在现场的手机，孝敏妈妈发现她就是崔素允。虽然孝敏妈妈也曾约对方母亲进行对话，但对方气焰高张。



姜孝敏终於想起了她，并觉得自己身为沉默的旁观者，也的确有责任，於是她决定帮金英美辩护。她主张这事件分为两段，金英美拿钝器攻击被害人时并没有打算置她於死地，而是后来开车逃逸的路途上意外又撞上了她，导致被害者因车祸而身亡。并且孝敏得到母亲的协助获得了当时手机中的珍贵影片，详细记录著施暴的过程，在被害者戴上眼罩与耳机后，在法庭上播放当时的霸凌影片，让全场都感受到当时她受到霸凌的痛苦，最终金英美被判了伤害罪，求处有期徒刑2年。



接手律林律师事务所合伙人的权律师，正在解决庞大的企业收购案，并且深陷桃色陷阱，有待本周结局揭晓最终的大事件。

