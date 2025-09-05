【K社韓國小百科】韓國二婚族再婚觀念「矛盾大對決」：男要人陪怕傷財，女要錢不要累

近日，韓國兩家再婚專門婚介機構針對全韓國556名有再婚意向的單身男女（男女各278人）進行了一項調查，詢問用戶在考慮再婚時最渴望和最擔心的事項，從結果來看，似乎只能說是無解...

男怕財產被揮霍，女怕淪為照顧者

被問到「對再婚猶豫不決的原因」時，男性29.1%選擇「怕對方揮霍財產」，其次是「怕對方只想享受不付出」（23.1%），第三名是「怕對方顧不上前段婚姻的孩子」（21.2%），第四是「擔心要看對方臉色」（15.8%）。

女性方面，最擔心的理由是「怕要為對方操勞照顧」（27.3%），其次是「擔心要看對方臉色」（23.8%），第三名則同樣是「怕對方顧不上前段婚姻的孩子」（20.1%），第四是「擔心矛盾衝突增加」（16.9%）。



再婚念頭為何打退堂鼓？

當被問到「推進再婚時，什麼原因讓你失去意願？」，男性31.3%回答「屢次被理想型拒絕」，其次是「對方抱有不正確的再婚觀念」（26.3%）、以及「缺乏合適對象」（21.2%）。

女性則有30.2%受「身邊再婚失敗案例」影響而打消念頭，其次是「找不到合適伴侶」（25.2%）、「理想型反覆拒絕」（21.9%）等原因。 此外，雙方都有約15%的人提到「曾信任交往卻遭背叛」。

簡而言之，男性會因為女性苛刻的條件或過度挑剔，而對再婚產生疑慮; 女性則多半因為從新聞媒體或身邊聽到再婚失敗的消息，而對是否再婚猶豫不決。

何時最渴望再婚？

那麼，二婚族在什麼情況下會最想再婚？ 男性排名第一的理由是「感到空虛的時候」（28.4%），其次是「一個人吃飯吃膩了的時候」（24.5%），再來是「遭遇接連困境時」（19.4%）與「特別孤單時」（15.8%）。

女性則有 30.9%在「想辭掉工作時」最渴望再婚，其次是「遭遇接連困境時」（25.5%）、「特別孤單時」（18.0%）、以及「和父母子女離別時」（13.4%）。



再婚觀念「完美」錯位

綜上可見，在再婚市場中，女人想免於為生計操勞，但不想伺候別人; 男人想獲得陪伴和伺候，但不想出錢。 雙方的需求與供應堪稱「完美」錯位，仿彿兩條平行線，不知延伸到何時才會有相交點。

網友：「大家都很坦誠kkk」「一邊想要對方的財產，一邊想要對方的服務」「說真的，女人一旦賺錢就沒必要結婚了」「其實大家都很了解對方啊，女人因為不想上班而想再婚，而男人最怕的就是對方拿走自己財產去享樂; 男方因為空虛而想找人陪，而女方最討厭的就是伺候別人、看人臉色」「你最想要的剛好是我最不想給的」「矛盾大對決」「還是不要再婚了，各過各的吧」。

