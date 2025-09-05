Super Junior神童屡遭「无通知下车」，吐露失落心境：「每次换角都没人告诉我」

Super Junior成员神童近日做客《Radio Star》时透露，之前在《大逃脱》和《Radio Star》都曾遭遇节目组无通知换角，看到新闻才得知自己已下车，难掩遗憾与失落之情。

9月3日播出的MBC综艺节目《黄金渔场 Radio Star》请来徐章焄（徐章勋）、申基露、神童、罗善旭（音）等人担任嘉宾。 节目中，MC金九拉提到神童作为密室逃脱综艺《大逃脱》的元祖成员，却未能一路参与到最新系列《大逃脱：The Story》，神童无奈地表示：「不管是《Radio Star》还是《大逃脱》，每次我被换掉时，都没有人事先告诉我。 」



事实上，神童早前就透露，自己是透过新闻才知道《大逃脱》系列在2021年的第四季之后，时隔4年制作了第五季《大逃脱：The Story》的制作消息。 这次回归的系列中，神童、金钟旼与P.O下车，改由伯贤、吕珍九、高庚杓加入新阵容。





作为《Radio Star》的元祖成员之一，神童也自曝当年同样是看新闻才知道自己被金国振取代。 《黄金渔场 Radio Star》於2007年开播，因为相似时段有另一档招牌节目《膝盖道士》，最初只有5分钟时长，神童从6月初的第二期开始加入节目担任MC，直到8月底为筹备新专辑《Don't Don》而离开。

神童感慨说：「因为这种事情一直重复发生，所以更难以忘怀。」徐章勋也说，之前一直以为从一开始就是金国振担任MC。金九拉则打趣回应：「神童就像《Radio Star》的绝版产品一样，明明是元祖成员，但现在已经没有人记得了。」



虽然现场气氛和神童的讲述口吻都是幽默轻松，但很多观众看后认为节目制作单位不够尊重艺人，对神童的处境感到心痛，希望他加盟更多更好的节目。

