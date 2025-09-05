金钟国今天结婚了！婚礼只邀请家人和熟人以非公开形式举行，由至亲刘在锡担任主持人！

金钟国今天结婚了！恭喜恭喜！

金钟国将在今天（5日）下午在首尔某处举行非公开婚礼，婚礼只邀请家人和熟人参加以非公开形式举行，主持人由通过《X-Man》、《家族诞生》、《Running Man》结缘多年的至亲刘在锡担任。

据悉，只有极少数的人收到婚礼邀请函，据演艺界相关人士透露，金钟国还对熟人下达「什么话都不要说」的缄口令，连池锡辰也表示「不能说」，彻底遵守秘密主义。新娘是非艺人，年龄和职业等个人讯息都没有公开，金钟国最近在节目中表示：「不是演艺圈的人，大家绝对不认识，也没有在节目中公开妻子的计划。」



金钟国今年4月在首尔江南区购置新房后，「这房子将成爲新婚房，正在准备结婚。」上月18日在自己的粉丝俱乐部上传亲笔信，传达结婚消息，他说：「其实我一直知道，总有一天要写下这样的文字，但真正动笔的这一刻，心情比想像中更加紧张与激动。我要结婚了！其实之前也多少有透露过一点点迹象，但可能还是会让很多人觉得突然。今年是我出道30周年，没有制作专辑，而是先完成了『我的另一半』。但还是希望大家祝福我，支持我，我会成为一个更加努力、更加用心生活的金钟国。」



之后金钟国也在上个月31日播出的《Running Man》中正式宣布结婚，获得成员们的祝福。

