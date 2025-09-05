金高銀真情告白同劇女演員：「朴智賢實在是太可愛，我被她迷住了！」Netflix《妳和其餘的一切》

Netflix 原創韓劇《妳和其餘的一切》的演員金高銀談到了關於朴智賢的故事，無法掩飾自己的愛意。

今天（5日）上午，在首爾市中區奬忠洞 2 街的鉑爾曼酒店二樓大宴會廳，舉行了 Netflix 原創劇集《妳和其餘的一切》（原譯：恩中與尚淵）的製作發佈會，導演趙英民以及主演金高銀、朴智賢等人都出席並分享了許多故事。



當天，金高銀談到為了詮釋 20 出頭的角色「恩中」時表示：「我覺得這個年紀還殘留著一些十幾歲的氣息，所以特地讓自己變胖了一點。」



接著，朴智賢則說，她為了表現出從十幾歲一路走到 20 多歲，歷經風浪的「尚淵」角色，反而刻意減了重。



對此，金高銀說：「太漂亮了，我被她迷住了。她實在太可愛了。」表達了對朴智賢的喜愛之情，也讓大家更期待她們在劇中的互動和表現，究竟會產生什麼樣的化學反應～。





《妳和其餘的一切》講述恩中和尚淵的故事，兩人一生中的每時每刻都處於既喜歡、憧憬又嫉妒、怨恨彼此的錯綜複雜感情裡，並在一生中糾纏不清的兩位朋友，將於 9 月 12 日通過 Netflix 上線。



