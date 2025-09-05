金高银真情告白同剧女演员：「朴智贤实在是太可爱，我被她迷住了！」Netflix《你和其余的一切》

Netflix 原创韩剧《你和其余的一切》的演员金高银谈到了关於朴智贤的故事，无法掩饰自己的爱意。

今天（5日）上午，在首尔市中区奬忠洞 2 街的铂尔曼酒店二楼大宴会厅，举行了 Netflix 原创剧集《你和其余的一切》（原译：恩中与尚渊）的制作发布会，导演赵英民以及主演金高银、朴智贤等人都出席并分享了许多故事。



当天，金高银谈到为了诠释 20 出头的角色「恩中」时表示：「我觉得这个年纪还残留著一些十几岁的气息，所以特地让自己变胖了一点。」



接著，朴智贤则说，她为了表现出从十几岁一路走到 20 多岁，历经风浪的「尚渊」角色，反而刻意减了重。



对此，金高银说：「太漂亮了，我被她迷住了。她实在太可爱了。」表达了对朴智贤的喜爱之情，也让大家更期待她们在剧中的互动和表现，究竟会产生什么样的化学反应～。





《你和其余的一切》讲述恩中和尚渊的故事，两人一生中的每时每刻都处於既喜欢、憧憬又嫉妒、怨恨彼此的错综复杂感情里，并在一生中纠缠不清的两位朋友，将於 9 月 12 日通过 Netflix 上线。



