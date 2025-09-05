「音源強者、樂團逆襲神話」DAY6 迎來出道十週年專輯，與JYP娛樂續約成功！今天公開新歌MV～

人氣樂團 DAY6 將在今天（5日）晚間 6 點發行全新正規專輯《The DECADE》，專輯名稱取自象徵「10 年」的英文單字，也是團隊重要的里程碑作品，意義非凡。

這是繼 2019 年 10 月 22 日發表正規三輯《The Book of Us : Entropy》後，時隔約 5 年 11 個月推出的第四張正規專輯。



DAY6 最新公開的新歌〈INSIDE OUT〉預告，獲得了 My Day（粉絲名）的熱烈反應。影片中強烈的旋律與「走吧 Okay It’s Love me Love me 把我困在你心裡 快把我救出來」等直率歌詞，讓人更加期待完整 MV 的公開。



正規專輯《The DECADE》收錄了包括主打歌〈夢想巴士〉、〈INSIDE OUT〉在內，共 10 首歌曲，分別是〈不要升起太陽〉、〈Disco Day〉、〈My Way〉、〈在群星之前〉、〈Take All My Heart〉、〈飛翔吧！Dream Rider〉、〈終於要結束了〉以及〈我們的季節〉。

DAY6 在出道 10 週年前夕（2025 年 9 月 7 日）與 JYP 娛樂再度簽訂續約。JYP 娛樂基於長久以來的信任，承諾將持續全力支持與應援成員晟鎮、Young K、元弼、度云，以及一路陪伴他們的粉絲 My Day，一起邁向更光明的未來。



晟鎮也分享到：在創作歌曲時，我總是盡全力去做，並不會特別去想專輯的形式。能在出道 10 週年這一天，仍然繼續做音樂，對我來說只有滿滿的感謝。這張專輯對我而言，將會作為「紀念 10 週年的特別專輯」被長久地記在心裡。



