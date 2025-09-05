【韓網熱門】需要來點刺激的嗎？網嘆：這臉、這胳膊，可太刺激了！（Feat. BTS V）

韓國可口可樂公開了由品牌大使防彈少年團（ BTS）成員V（金泰亨） 參與拍攝的全新「Coca-Cola Zero」廣告。

影片中，V隨著音樂乘坐可口可樂卡車登場，開啟滿載可樂的貨櫃，讓原本炎熱無聊的氛圍瞬間化為熱鬧的夏日派對。



韓國網友評論：

1. 泰亨竟然變成卡車司機啦!! 跟可樂的清涼感超搭。想到前陣子在道奇隊開球，鏡頭還捕捉到他手裡拿著可樂

2. 看最後那口喝的，我也突然想喝可樂ㅋㅋㅋ 拍得真好

3. 真的很會喝耶 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

4. 瞬間差點罵髒話，好帥啊

5. 果然愛喝可樂，現在直接拍廣告了ㅋㅋㅋ 喝得真香

6. 臉才是最「刺激」的……但是快出瓶裝版吧

7. 哇 開頭那手臂怎麼回事 ㅋㅋㅋ 廣告拍得太好了

8. 超帥！手臂肌肉＋臉 = 爆擊感

9. 哇喔，帥哥一邊暢快喝，看得我都想喝了，廣告效果滿分

10. V跟可樂太搭了ㅋㅋㅋ

11. 表情自然，太會用臉了

12. 真的超火辣

13. V本身就夠刺激了吧？ㅋㅋㅋ 廣告拍得很棒

14. 手臂是什麼情況？原來可樂是性感食品ㅋㅋㅋ

15. 拍得太棒了，有種強烈的清涼感ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

16. 哇 手臂跟臉是怎樣ㅋㅋㅋ 廣告拍得太棒了，我都想喝了ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

17. 廣告的清爽感爆棚，帥哥

18. 退伍的人居然還能保持這麼嫩的臉，好神奇…

19. 被手臂和演技再次迷倒，刺激的V

20. 太帶勁了，讓人忍不住想找可樂來喝

21. 那瓶喝著的氣泡可樂，也分我一口吧

22. 手臂肌肉絕了

原文：https://theqoo.net/square/3898428390

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞