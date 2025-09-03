男神+男神的組合！李濬榮＆宋江都收到新劇《四手聯彈》出演提案，兩人有望變身鋼琴天才！

李濬榮真的是很努力工作啊！作品一部接著一部拍！

《四手聯彈》（For hands）是鋼琴術語，意味著兩人用一台鋼琴演奏。該作品將講述在藝術高中相遇的年輕人們之間的友情、愛情、競爭與成長。據悉，宋江收到飾演鋼琴天才主人公的提案，有望引領從學生時代延續到成年後的成長故事。

近日，有韓媒報導李濬榮將在劇中飾演的鋼琴上具有天才才能的角色，期待與另一位主人公一起成長爲好朋友和競爭對手。對此，他的經紀公司 BILLIONS 謹慎回應：「這是收到提案的作品之一，目前還沒有決定。」



此前，宋江也收到出演提案，《四手聯彈》有望成為退伍後的回歸作！兩位男神是否會合作？也備受期待！



而 2014年以組合 U-KISS 出道的李濬榮，2017年開始作為演員活動，陸續出演《臨時制先生》、《臨時制先生》、《Good Casting》、《D.P.》系列、《以一當百執事》、《假面女郎》、《我光明正大想成為灰姑娘》等。今年公開的作品就有《我們的浪漫電影》、《苦盡柑來遇見你》、《弱美男英雄Class 2》、《24小時健身俱樂部》，而1997年的他入伍時間臨近，他也表示會一直努力工作。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞