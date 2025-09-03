偷走價值千萬財物！朴娜勑豪宅竊盜犯短短幾天連犯，朴娜勑請求嚴懲一審判2年

韓國知名諧星朴娜勑，今年4月初豪宅失竊，嫌犯遭逮後移送法辦，最新消息一審被判處2年有期徒刑。

朴娜勑4月時豪宅失竊，損失財物折合高達數千萬（韓幣），加上起初警方認為「無外部侵入痕跡」，引發議論是否為熟人作案，事情鬧得沸沸揚揚。後來朴娜勑經紀公司正式發布聲明表示並非熟人所為，且逮到了嫌犯，財務也已歸還。



今（3）日該案一審開庭，被告37歲的鄭某，因涉嫌竊盜以及夜間侵入住宅，遭判處2年有期徒刑。法院雖考量被告認罪並歸還贓物，但由於其有竊盜前科，且受害人請求嚴懲，最終決定此刑度。鄭某的竊盜前科，即指闖入朴娜勑住宅行竊的幾個禮拜前（3月末）在龍山區行竊，當時警方便獲報追捕。而鄭某偷取財物後轉售，收售的禹某與張某涉嫌業務過失，分別被罰鍰200萬與300萬（韓幣）。

朴娜勑在這段時間不時會在節目上傾吐壓力，壓力大到甚至有掉髮狀況，自嫌犯遭逮後心情才好轉，可能是請求嚴懲被告的理由。在逮到嫌犯前，她也曾透露接受了友人建議到二手店家尋找失竊物，真的讓她找到並提供警方線索，涉嫌業務過失的禹某與張某應和二手買賣有直接關聯。

