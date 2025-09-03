Red Velvet WENDY首啟個人世界巡演 10月3日台北開唱

Red Velvet成員WENDY將迎來出道以來首場個人世界巡演，正式邁入全新里程碑。經紀公司ASND於15日透過官方SNS公開「2025 WENDY 1st WORLD TOUR『W:EALIVE』IN SEOUL」海報，宣布9月20日與21日將於首爾獎忠體育館連續舉辦兩場演出，為巡演揭開序幕。而台北場演唱會也確定在10月3日（五）於新北市工商展覽中心登場，成為她世界巡演的重要一站。

WENDY先前宣布9月將回歸樂壇，推出全新迷你三輯《Cerulean Verge》。她不僅以新作品回饋歌迷，緊接著更啟動首次世界巡演，在短時間內連續拋出驚喜，預告2025下半年將展開全面活躍。ASND也表示正傾注心血準備新曲與演唱會，呼籲粉絲期待她展現不同以往的新舞台。

她日前搶先公開收錄曲〈Believe〉的預告影片，身穿純白長裙現身草原，畫面結合煙火與廣闊景致，烘托出夢幻氛圍。悠揚歌聲與影像相互映襯，不僅突顯幻想感，也讓外界對新專輯期待升溫。WENDY將於9月10日正式發行《Cerulean Verge》，隨後在20日與21日舉行首爾場演唱會，以雙重驚喜迎接粉絲。



「2025 WENDY 1st WORLD TOUR『W:EALIVE』IN TAIPEI」確定將於10月3日星期五晚間19:30在新北市工商展覽中心舉行，演唱會門票將於9月7日中午12:00月年代售票系統正式開賣，演唱會票價分為：6380/5680/4680/3880，更多詳情可洽主辦單位和協整合行銷官方社群專頁。

