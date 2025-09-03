偷走价值千万财物！朴娜勑豪宅窃盗犯短短几天连犯，朴娜勑请求严惩一审判2年

韩国知名谐星朴娜勑，今年4月初豪宅失窃，嫌犯遭逮后移送法办，最新消息一审被判处2年有期徒刑。

朴娜勑4月时豪宅失窃，损失财物折合高达数千万（韩币），加上起初警方认为「无外部侵入痕迹」，引发议论是否为熟人作案，事情闹得沸沸扬扬。后来朴娜勑经纪公司正式发布声明表示并非熟人所为，且逮到了嫌犯，财务也已归还。



今（3）日该案一审开庭，被告37岁的郑某，因涉嫌窃盗以及夜间侵入住宅，遭判处2年有期徒刑。法院虽考量被告认罪并归还赃物，但由於其有窃盗前科，且受害人请求严惩，最终决定此刑度。郑某的窃盗前科，即指闯入朴娜勑住宅行窃的几个礼拜前（3月末）在龙山区行窃，当时警方便获报追捕。而郑某偷取财物后转售，收售的禹某与张某涉嫌业务过失，分别被罚锾200万与300万（韩币）。

朴娜勑在这段时间不时会在节目上倾吐压力，压力大到甚至有掉发状况，自嫌犯遭逮后心情才好转，可能是请求严惩被告的理由。在逮到嫌犯前，她也曾透露接受了友人建议到二手店家寻找失窃物，真的让她找到并提供警方线索，涉嫌业务过失的禹某与张某应和二手买卖有直接关联。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻