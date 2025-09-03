尹產賀×Arin×柳政厚靈魂互換浪漫爆笑！《我的女友比我帥》主演專訪大聊拍攝趣事＆幕後心聲

【專訪】Viu Original 漫改韓劇《我的女友比我帥》迎來大結局！無法預測的精彩劇情相當吸引人，講述一夜之間變成花美男的女友金至恩（Arin 飾），以及無法放棄這段戀情、專心守護女友的朴允載（尹產賀 飾）展開的瘋狂浪漫故事。

▼「尹產賀」飾演專情於女友的誠實K長男：朴允載



Q：在表演時，是通過哪些細節（如眼神、肢體距離控制）來區分 '面對女友靈魂' 和 '面對男性外表' 的矛盾狀態？

一旦允載確信至勳（柳政厚 飾）其實就是至恩後，其實就不難了。雖然外表不是至恩，但至勳的舉止完全和至恩一樣。所以很自然地，我看至勳的眼神和動作，就像是對著至恩一樣。

Q： 如果這樣的奇幻情境發生在你現實生活中，你的第一反應會是什麼？

若真發生在我身上，當然一開始會非常震驚。但如果對方真的是我非常珍惜的人，我的感情不會那麼容易改變，我想我會像允載一樣行動。



▼「Arin」飾演因為母系基因，某天醒來突然變成一名花美男的可愛女大生：金至恩



Q： 是什麼讓你決定接下這部作品？最吸引你的地方在哪裡？

當時我剛好開始對浪漫喜劇類型有興趣，而至恩這個角色在第一時間就讓我覺得非常可愛。她突然變成帥氣的至勳、又再變回來的設定實在太有趣了。劇本讀起來真的很有意思！

Q： 在片場裡，大家通常各自扮演什麼角色？比如：氣氛製造者、負責點餐的人之類的？

很難只挑一個人。因為每個人都盡力投入自己的角色，把能量和心力帶到片場，所以拍攝過程中一直都充滿歡笑。



Q： 從偶像歌手、音樂節目主持人，到現在擔綱電視劇女主角——哪一個挑戰最大？能分享你的歷程和感受嗎？

因為每個領域都完全不同，所以面臨的挑戰也各不相同，很難只選一個。在 OH MY GIRL 的活動中，最難的是找到能展現團隊魅力、又能帶來新鮮感的歌曲，然後再賦予它屬於自己的獨特色彩。作為音樂節目的主持人，由於是現場直播，要在有限的時間內介紹藝人，必須時刻保持專注、神經緊繃。

至於演戲，我需要長時間保持沉浸，並具體展現角色的情感曲線，同時也要和合作的演員密切交流，這是我一直放在心上的事。

▼「柳政厚」飾演金至恩的男性樣貌：金至勳，帥氣迷人的花美男，擁有令人著迷的臉蛋。



Q： 你需要詮釋「男性外表、女性靈魂」的角色。在呈現這種「靈魂困在錯誤身體裡」時，你認為哪些細節最能凸顯內在的女性特質？比如：會特意保留 Arin 的小習慣，還是用男性的身體去模仿女性舉止來製造笑點呢？

在每個動作裡，我都會想像如果我是女生會怎麼表現，並依此演出。像是驚訝的時候，我會用手摀住嘴或眼睛。我特別注意手部的動作，盡量讓它們顯得更女性化。我也和 Arin 溝通了很多。畢竟角色本身是至恩——一名女性，所以我會特別聆聽 Arin 的想法，並盡可能跟隨她的方向去演。



Q： 原著網漫《我的女友比我帥》人氣很高，你有看過嗎？哪個場景讓你印象最深刻？

最令我印象深刻的，當然就是和劇中一樣，從至恩變成至勳的那一刻。



Q： 如果要你用一句話推薦《我的女友比我帥》，你會強調這部劇的什麼特質？（例如：顛覆性人設、偶像演員的驚喜表現、治癒羅曼史…）

我覺得是「演員之間的化學反應」。我們在現場真的很親近，比我過去任何一個拍攝現場都要更自然融洽。我們不需要刻意去培養默契，場景就能很自然地變得有趣、好看。



▼「Chuu」飾演單戀允載、勇敢追愛的學園辣妹：姜珉周



Q： 從劇照來看，姜珉周是一個很有魅力的角色。你為了這個角色做了哪些特別準備？她和現實中的你相似度大概多少呢？

我花了很多時間練習表情。我希望珉周那種因真誠與大膽而展現的率真魅力，可以更可愛、更討喜地傳達出來。

相似度大概有 70%。我們都會義無反顧地投入想做的事，也都很在乎自己愛的人。但和她不同的是，我不會一邊假裝沒事、一邊把情緒壓抑在心裡。我比較容易就放下，然後往前走。



目前《我的女友比我帥》全集皆可在Viu平台觀看。



