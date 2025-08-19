全炫茂→李恩智《2025中秋特輯：偶像明星運動會》最爆笑又實力堅強的4位主持人陣容＆比賽項目全公開

你沒看錯！《偶運會》終於又回來了，最新MBC《2025中秋特輯：偶像明星運動會》迎來第15週年！將以史上最大規模登場，共有61組、373名偶像參賽，預計帶來更激烈且多彩的比賽。

MBC 綜藝節目《偶運會》中秋特輯確定由全炫茂、BTOB李昌燮、李恩智、Jonathan（強納森）擔任主持人。



今年公開的比賽項目共5種，包括新增的「手槍射擊」在內，還有田徑、摔跤、射擊、點球大戰以及舞蹈運動，預告將在中秋連假為觀眾獻上熱鬧有趣的比拼。

作為《偶運會》的象徵，自2013年起便持續主持的全炫茂，是名副其實的「偶運會常駐主持人」，將以熟練掌握比賽節奏的主持功力與機智幽默的談吐引領現場。偶像男團 BTOB 成員李昌燮則將首次挑戰《偶運會》主主持，為現場注入活力。



李恩智憑藉多檔節目累積的穩健主持力與靈敏應對，被譽為「值得信賴的MC」，將以爽快的反應與機智的發言，帶給現場更多歡樂氛圍。Jonathan 則以「MZ世代」代表人物之姿，憑藉明朗的能量、新奇妙語和果斷主持力來炒熱氣氛！



今年《偶運會》各比賽項目也將展現不同魅力：田徑賽將上演刺激的速度對決與難以預測的逆轉戲碼；摔跤則呈現力量與技巧的傳統體育精髓；手槍射擊將誕生展現驚人專注力的「射擊偶像」；點球大戰則以一記射門與撲救決定勝負，帶來緊張感；舞蹈運動則結合音樂與體育，呈現華麗的表演，讓節目更加豐富。

充滿偶像熱情與對勝負執著的 MBC《2025中秋特輯：偶像明星運動會》將於10月份中秋連假期間播出。

