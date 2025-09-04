差点同台却泡汤？在亨爆《Biong Biong 地球娱乐室》李恩智：你身价太贵啦！

因综艺节目 《Biong Biong 地球娱乐室》 而知名度大开的搞笑艺人李恩智，近日登上 YouTube 节目《妖精在亨》，一开口就笑料满满，不仅聊到差点和主持人郑宰亨合作却破局的「乌龙秘辛」，还大方分享了自己刚出道时的血汗经历。

节目一开场，李恩智就忍不住感叹：「哇，太神奇了！」还贴心带了红酒当见面礼。 郑在亨则突然抛出惊人消息：「其实我们差点一起工作过。」让李恩智瞬间睁大眼。 没想到他话锋一转：「但听说你太贵了！」一句话把气氛炒热。

李恩智连忙否认，直呼「冤枉啊~」，郑在亨才补充说其实是电视节目上的合作机会。 李恩智回想后笑说：「啊，我大概知道了！应该是行程问题，不是制作费啦。 不过...... 后来也没再联络就是了。」结果被郑在亨补刀：「你脸超红的~」李恩智哭笑不得：「我平时很少慌的，但这节目真的让我措手不及啊！」



除了爆料合作乌龙，李恩智还聊起了 出道初期的「血汗价」。 她透露，当年在《喜剧大联盟》演出时，「一次出演费才几十万（韩币，约2000+新台币），而且要是被剪掉，连影子都看不到！」辛酸指数爆表。

不过，李恩智并没有因此放弃，而是抱持「这里就是我的职场」的心态咬牙坚持。 甚至还准备了 Plan B：「我想说万一不行，就拿到皮拉提斯（普拉提）证照去当教练。」结果因为心态轻松，反而迎来了更多好机会。



李恩智也分享自己对喜剧的感悟：「喜剧是『合』的艺术，以前总想著『要赢、要搞笑』，反而运气不好。 后来放下执著，好运就来了！」（果然人生和搞笑一样，太用力会翻车啊~）

