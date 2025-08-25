IVE安兪真翻唱《Golden》被罵「修音嚴重」，首度回應！點名最想合作的歌手竟是她！

人氣女團IVE成員安兪真近日作客 YouTube 頻道《妖精在炯》（《妖精在亨》）時，談到自己在翻唱Netflix 熱門作品《Kpop 獵魔女團》中熱門OST《Golden》的舞台，分享了真誠的心境與未來展望。

節目中，主持人鄭在炯提到：「看了妳唱《Golden》的舞台，很有意義，好像也能感受到妳想在音樂上更進一步的渴望。」對此，安兪真謙虛回應：「謝謝，我覺得唱歌唱得好的人真的很帥。 不過我還差得遠呢。」

近期，IVE官方YouTube上傳了安兪真演唱《Golden》的影片，卻引發部份網友質疑「經過後製處理（修音）」，甚至有粉絲直言：「兪真明明可以不用修音啊」、「希望去掉修音」等。



談到高音演唱時的感受，安兪真表示：「在演唱會上唱出高音時，觀眾會立刻爆發出歡呼，那種瞬間的反應真的很特別，跟舞蹈表演的快感完全不同，會覺得很有成就感。」



至於合作話題，當鄭在炯問她為何至今未嘗試與其他歌手合作時，安兪真坦言：「我覺得現在還不是時候，還需要更多磨練。」但她也透露最想合作的對象是李泳知：「泳知姊一直很清楚自己想要的東西，以前還開玩笑說『為什麼不找我』，她在音樂和舞台上的意志都很明確。 如果能和她合作，我也很好奇她會怎麼展現我的另一面。」



鄭在炯則稱讚安兪真的專注與態度：「比起隨意上舞台唱歌，妳更想像英智一樣，在準備充分、意義深遠的舞台上展現夢想，這點非常難能可貴。」

