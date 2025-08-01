《脫掉鞋子恢單4Men》李恩智化身戀愛教練，自信喊話：「我從來沒有在告白時被拒絕過。」
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《脫掉鞋子恢單4Men》李恩智化身戀愛教練，自信喊話：「我從來沒有在告白時被拒絕過。」

綜藝   2025年8月1日   星期五08:39   Mico  

（封面圖源：IG@happy._.ej）

近期在 Netflix《母胎單身戀愛大作戰》中活躍的主持人李恩智，上《脫掉鞋子恢單4Men》分享了自己的求愛秘訣，用一段話打開對方的心房，相當受用！！

李恩智於29日播出的 SBS 綜藝節目《脫掉鞋子恢單4Men》「皇后三重奏」特輯中，以嘉賓身分登場，公開了多項戀愛招數。
（圖源：SBS《脫掉鞋子恢單4Men》）

她當天談及自己曾經獨特的理想型，並表示：「到了30歲後，理想型就改變了。最近喜歡可愛臉蛋但身材不算好的類型，有點喜歡『韓國軍人』感覺的人。」引發現場成員的好奇心。接著她自信地說：「我從來沒有在告白時被拒絕過。」


此外，李恩智還分享了從自身經驗中得來的戀愛技巧，包括引導對方告白的方法、觀察男女肢體語言的差異等。她舉例道：「在曖昧氣氛中，如果男生正苦惱要不要告白時，可以主動走過去說『不知道為什麼，但我好像知道你今天要說什麼，不過我的答案是YES』，這樣對方的心就會一下子打開。」


活躍於各大綜藝節目並身兼廣播電台DJ的她，近期在 Netflix 戀愛節目《母胎單身戀愛大作戰》也表現優異，真實的反應讓觀眾們相當有共鳴，也經常給出很好的戀愛建議。
（圖源：IG@happy._.ej）

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