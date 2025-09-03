這組CP讓人期待！《宇宙Marry Me》崔宇植＆庭沼珉為了新婚房假結婚，共譜「先婚後愛」浪漫羅曼史！

又是先婚後愛題材的韓劇呢！這個陣容已經讓人太期待！

SBS新劇《宇宙Marry Me》由崔宇植、庭沼珉主演，講述為了死守「豪華新婚房」大獎的兩位男女展開甜蜜又驚險的90天「假結婚」的浪漫喜劇。



崔宇植飾演擁有80年傳統的韓國第一糕點店「明順堂」的第四代獨子，也是前途無量的行銷組組長「金宇宙」，對他而言「假結婚」是暫時逃離長輩壓力、同時打造話題行銷的雙贏方案。



庭沼珉飾演經歷未婚夫劈腿、婚約告吹，又遇上新婚房租賃詐騙的設計師「柳美里」，為了死守作為新婚特別獎勵的豪華別墅，她靈機一動，向與前未婚夫同名的「合作廠商」金宇宙求婚。



配角陣容也非常華麗！裴奈拏飾演受命監視這對假夫妻的百貨公司常務「白尚賢」；申瑟琪飾演金宇宙的靈魂伴侶、家庭醫學科醫師「尹真京」；徐范俊飾演柳美里的前未婚夫、與男主角同名同姓的「金宇宙」；鄭愛利飾演金宇宙的祖母、明順堂會長「高弼年」；金永敏飾演金宇宙的姑丈、明順堂理事「張翰久」；白智媛飾演金宇宙的姑姑「金美妍」；尹福仁飾演柳美里的媽媽「吳英淑」。



《宇宙Marry Me》製作組表示：「從第一次劇本閱讀開始，崔宇植和庭沼珉就展現可愛的羅曼史和歡樂的喜劇演技，讓現場沸騰起來。請大家多多期待金宇宙和柳美里為了死守『豪華別墅』大獎而展開的90天僞裝成新婚夫婦的化學反應。」



另外，《宇宙Marry Me》由《又，吳海英》導演宋賢旭執導，《心懷叵測的恢單女》、《警校菜鳥》的李荷娜編劇執筆，預計在10月首播。

