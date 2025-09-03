打碼有打跟沒打一樣XD《鑑定師》台灣錄影預告：頌樂又挑戰恐怖食物，偉晉舒華頻率很搭

i-dle台籍成員舒華主持的全球版《鑑定師》，終於要來到「回家錄影」之內容，按照先前記者會公布的嘉賓，部分內容已在預告公開！

應是為了因應「全球版」在台灣拍攝、與先前較不同的內容，《鑑定師》重新開設了新頻道《鑑定師：Inspector》，預告昨（2）日公開，全是在台北錄影的內容。製作組為了營造神秘感替來賓打了馬賽克，但……有人連猜都不需要猜，一聽聲音就是他！



台灣網友公認最好認的就是黃偉晉！聲音、髮型、穿搭無庸置疑，還有不少網友認為他和舒華頻率很搭，對話相當有效果，可以另外再搭檔主持新節目了！再來是頌樂，頌樂的驚呼聲，還有對奇特食物又怕又愛的模樣，就是她了！她以前在台灣嘗試過「蟑螂拉麵」（大王具足蟲拉麵）、田雞（青蛙）、皮蛋、雞爪，這次吃帶脖子的鴨頭，又複製了「本來很害怕，後來吃得津津有味」的有趣畫面！



除了偉晉與舒華以外還有……



和頌樂合作華語單曲〈Floating Free〉的9m88、曾演《誰是被害者》與《我吃了那男孩一整年的早餐》的李沐，以及曾演《HIStory2-越界》與《通靈少女2》的范少勳！舒華和他們都不像初次見面，各有化學反應！



預告底下留言充滿著台灣與各國粉絲的期待，其中一些韓國粉絲表示舒華講母語更活潑開朗了。

▼預告片



按照先前在台舉行記者會，以及台媒取得內容，嘉賓應該還會有LuLu、Energy與SUPER JUNIOR-D&E（東海與銀赫），而會不會有舒華本身期待的TWICE子瑜和柯佳嬿就不得而知了（希望會有啊！）。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞