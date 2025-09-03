《Kpop 獵魔女團》OST〈Golden〉連續三週蟬聯美國告示牌Hot 100冠軍，三首歌曲同入前五創新紀錄

Netflix動畫《Kpop 獵魔女團》的原聲帶〈Golden〉，在美國告示牌百大單曲榜（Billboard Hot 100）上，連續三週奪得第一名。

美國告示牌在當地時間2日公佈的榜單預告中表示，〈Golden〉延續上週的氣勢，擊敗了艾力克斯·華倫（Alex Warren）的〈Ordinary〉，再次蟬聯冠軍。

此前，專輯榜Billboard 200由Stray Kids的專輯《KARMA》登頂，而單曲榜Hot 100則由〈Golden〉蟬聯，使本週的告示牌專輯榜與單曲榜同時由K-pop作品包攬第一。 這是繼2020年12月BTS防彈少年團憑藉專輯《BE》與主打歌〈Life Goes On〉同時登頂後，相隔約五年的再度壯舉。



在本期榜單統計週期內，〈Golden〉在美國的串流播放次數達到3,530萬，比前一週增加4%; 電台收聽人次達到1,970萬，上升21%; 銷售量則為9,000張，增長11%。

一周前，《Kpop 獵魔女團》成為告示牌榜單67年歷史上，首部同時誕生四首Hot 100前十單曲的原聲帶。 〈Golden〉以第81名入榜，排名一路上升至第1位，至今已連續10週上榜。 同時，Saja Boys 的〈Your Idol〉與〈Soda Pop〉分別穩守第4名和第5名高位， HUNTR/X的〈How It's Done〉也從第10名升至第9名。

告示牌表示，截至目前，在Hot 100榜單上連續三週以上奪冠的K-pop歌曲，僅有防彈少年團的〈Butter〉（10週）、〈Dynamite〉（3週），以及如今的〈Golden〉，這是第三首。



