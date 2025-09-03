这组CP让人期待！《宇宙Marry Me》崔宇植＆庭沼珉为了新婚房假结婚，共谱「先婚后爱」浪漫罗曼史！

又是先婚后爱题材的韩剧呢！这个阵容已经让人太期待！

SBS新剧《宇宙Marry Me》由崔宇植、庭沼珉主演，讲述为了死守「豪华新婚房」大奖的两位男女展开甜蜜又惊险的90天「假结婚」的浪漫喜剧。



崔宇植饰演拥有80年传统的韩国第一糕点店「明顺堂」的第四代独子，也是前途无量的行销组组长「金宇宙」，对他而言「假结婚」是暂时逃离长辈压力、同时打造话题行销的双赢方案。



庭沼珉饰演经历未婚夫劈腿、婚约告吹，又遇上新婚房租赁诈骗的设计师「柳美里」，为了死守作为新婚特别奖励的豪华别墅，她灵机一动，向与前未婚夫同名的「合作厂商」金宇宙求婚。



配角阵容也非常华丽！裴奈拏饰演受命监视这对假夫妻的百货公司常务「白尚贤」；申瑟琪饰演金宇宙的灵魂伴侣、家庭医学科医师「尹真京」；徐范俊饰演柳美里的前未婚夫、与男主角同名同姓的「金宇宙」；郑爱利饰演金宇宙的祖母、明顺堂会长「高弼年」；金永敏饰演金宇宙的姑丈、明顺堂理事「张翰久」；白智媛饰演金宇宙的姑姑「金美妍」；尹福仁饰演柳美里的妈妈「吴英淑」。



《宇宙Marry Me》制作组表示：「从第一次剧本阅读开始，崔宇植和庭沼珉就展现可爱的罗曼史和欢乐的喜剧演技，让现场沸腾起来。请大家多多期待金宇宙和柳美里为了死守『豪华别墅』大奖而展开的90天僞装成新婚夫妇的化学反应。」



另外，《宇宙Marry Me》由《又，吴海英》导演宋贤旭执导，《心怀叵测的恢单女》、《警校菜鸟》的李荷娜编剧执笔，预计在10月首播。

