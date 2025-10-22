金鍾國、馬東石、DEX強勢聯手！全新綜藝《我是拳擊手》將在11月22日威猛登場

韓國 Disney+ 宣布，超大型拳擊生存綜藝《我是拳擊手》（I Am Boxer）將於11月22日（週六）正式公開，嶄新題材的「拳擊生存實境秀」令人相當期待。（預告好熱血啊～～～）



《我是拳擊手》是一檔以超越想像的任務規模與宛如好萊塢電影般震撼畫面的「拳擊生存實境秀」，由全球動作巨星馬東石擔任MASTER（導師、總監級人物）。身兼拳擊館館長的他，因為對拳擊懷有特別的熱愛與真誠，親自設計了節目內容。節目將以「只要有鋼鐵般的意志與不屈的勇氣，無論年齡、職業或體級，都能在拳擊台上改寫人生」為主題，預告一場熱血沸騰的逆轉勝之戰。



與 MASTER 馬東石同行的，還有金鍾國與 DEX 擔任 MC 主持人。金鍾國是演藝圈代表性的健身男神、長年習拳的拳擊愛好者；DEX 則是出身 UDT 特戰部隊、挑戰過多項運動的全能體能者。三人對拳擊的熱情與真摯視角，將不僅止於主持，而是帶領觀眾沉浸在拳擊的魅力世界之中。



此外，《鋼鐵部隊》《2億9千：結婚戰爭》的李元雄PD，以及《體能之巔：百人大挑戰》的薑淑景作家也攜手加盟，組成強大的製作陣容。

《我是拳擊手》是馬東石長年夢想的舞台，也是眾人矚目的焦點之作，將自11月22日（週六）起，每週六於韓國 Disney+ 獨家播出，韓國電視台 tvN 會率先在11月21日（週五）晚間11點首播。



