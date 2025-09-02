不是《犯罪都市》系列就不好看吗？马东石最新电视剧《十二使者》收视节节败退

动作演员马东石凭藉《犯罪都市》系列电影，铁拳的形象深植人心，并且该系列的每一集电影都开出红盘，不过他的其他作品可就没有那么受欢迎，譬如电影《圣夜：恶魔都市》票房就不如预期，而近期回归小萤幕的电视剧作品《十二使者》收视率也从第一集接连下滑到第四集。

马东石在2016年曾出演电视剧《38师机动队》相隔9年才再度回归小萤幕，《十二使者》在第一集播出时创下8.1％的高收视率，但在那之后收视率却节节败退，到了上周播出的的第四集，落到仅剩下3％。与《十二使者》同时段播出的还有tvN的作品《暴君的厨师》则是呈现节节高升的走势，在第四集更突破了二位数来到11％。



而马东石在今年4月在韩上映的电影《圣夜：恶魔都市》是驱魔题材的动作作品，票房却无法如同《犯罪都市》大破千万人次，甚至连百万人次都没有突破。於是也有许多人认为马东石的作品太集中於《犯罪都市》系列，而导致其他的电影作品及电视作品几乎都惨澹收场。



虽然《十二使者》《圣夜：恶魔都市》《整型帝王》等作品都与《犯罪都市》系列一样由马东石亲身参与制作、企划、剧本撰写等前置作业，希望成为马东石拓展戏路的多元发展，不过交出的成绩单都不如预期。不过也有另外一方意见表示，虽然马东石在不同题材作品中却还是一样是「马东石」，即使加入了驱魔、搞笑、英雄等元素，但最终马东石仍然表现出「以铁拳击退恶党」的《犯罪都市》风格，如何摆脱被定型的框架将是他的最大课题。



