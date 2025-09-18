《真正不錯的人》結局前夕又有變數？申東河竟得3票！崔芝恩河廷根漸行漸遠

戀綜《真正不錯的人》即將迎來結局，15日播出了倒數第二集，狀況逐漸明朗，但還是有些人搖擺不定甚至出現插曲。

最明顯成功牽線的是申東河和金秀珍，兩人在最後一次愛友小屋秘密之房裡的選擇還是彼此。吳賢真一顆心仍放在李多蕙身上，但李多蕙還是很混亂，和吳賢真約會完竟沒有選擇吳賢真，倒說所有的約會最喜歡和申東河的相處。加上崔芝恩選申東河，申東河一次拿到三票躍升魅力男，棚裡愛友都認可他是「有魔力的男子」。



李多蕙雖說最喜歡和申東河的相處，卻又表示和金建遇都有攝影的興趣，兩個人也很合得來，最終選擇和金建遇談話、再一次獨處。金信泳的選擇可能比李多蕙的選擇更令人訝異，她選了吳賢真。節目此時才公開金信泳和吳賢真約會過程，金信泳認為自己備受照顧，吳賢真也說兩人很合得來，後來吳賢真談話時也對她坦誠相見，表示自己能在對方面前卸下心防，不過身高比對方矮是芥蒂。



河廷根雖說要放下崔芝恩，但明顯還是很在乎，而崔芝恩迴避他的態度相當明顯。崔芝恩還對李多蕙坦言不喜歡河廷根大方示愛，當大家詢問手鍊的事也讓她很難為情，她起初認為手鍊只是有趣而戴、開玩笑才答應一直戴著，沒想到河廷根如此看重。愛友們尤其是崔芝恩好友姜素拉，都以為崔芝恩會選回河廷根，期待兩人講開後再重新靠近彼此，但不然，崔芝恩和河廷根漸行漸遠，似乎再也沒有交集的可能性，崔芝恩最後選擇單獨談話的人是申東河。



河廷根等不到崔芝恩，愛友們都跟著他心急，下集預告河廷根好友李官熙都因為心疼紅了眼眶。說到愛友不捨自己的好友，池睿恩一直以來非常心疼金信泳，預告可見她也哭了，李美珠也是……



《真正不錯的人》結局就在下週一9月22日揭曉，香港觀眾深夜可鎖定Viu。

